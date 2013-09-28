الاثنين.. "عز الدخيلة" تقرر أسعار الحديد لشهر أكتوبر

كتب : جهاد الطويل السبت 28-09-2013 14:06

تجتمع اللجنه العليا للمبيعات بمجموعة "عز الدخيلة"، يوم الاثنين المقبل، لإعلان أسعار منتجاتها من حديد التسليح عن شهر أكتوبر.

وأكد سمير نعمان، رئيس قطاع المبيعات بالمجموعة، أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان سيحدث تخفيض في أسعار حديد عز لشهر أكتوبر تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية لخام الـ"بليت".

وقال نعمان، إن تحديد سعر الحديد للسوق المحلي تتدخل فيه العديد من العناصر بخلاف الأسعار العالمية للبليت من بينها سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه وقوى العرض والطلب والتي تعد من أهم مؤثراتها حجم القوى الشرائية ونشاط قطاع المقاولات وكمية المعروض من الحديد مقابل طلبات الشراء.

وكانت شركتا عز وبشاي أعلنتا أسعار الحديد سبتمبر الجاري عند 4800 جنيه للطن سعر تسليم أرض المصنع لحديد عز ليصل إلى المستهلك بسعر 4900 و4910 جنيهات لطن حديد بشاي ويباع للمستهلك بـ5 آلاف جنيه.