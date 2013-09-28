بروس يؤجل إنطلاقة جدو في الدوري الممتاز

خرج محمد ناجي جدو مهاجم الأهلي المعار إلى هال سيتي من قائمة فريقه لمواجهة وست هام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحافظ أحمد المحمدي على موقعه الأساسي في تشكيل النمور، بينما خرج جدو الذي شارك في مباراة هيديرسفيلد تاون كبديل في كأس رابطة المحترفين يوم الثلاثاء الماضي من القائمة.

وكان من المفترض أن يكون جدو جاهزا طبيا لمواجهة أستون فيلا في الخامس من أكتوبر المقبل، إلا أن خوضه مباراة الكأس أكد جاهزيته مبكرا.

وهو الأمر الذي يؤكد أن استبعاده من مواجهة وست هام، جاء بقرار فني من جانب مدربه ستيف بروس.

هال سيتي يحتل المرتبة الـ11 برصيد سبع نقاط، من فوزين وتعادل بينما يأتي وست هام بالمركز الـ15 برصيد خمس نقاط.