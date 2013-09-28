القبض على شخص تخصص فى سرقة كابلات القطارات بأسيوط

ألقت قوات أمن أسيوط القبض علي شخص تخصص في سرقة كابلات القطارات بأسيوط .

وكان قد تلقى اللواء حسن سيف مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط إخطارًا من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات يفيد بضبط “هانى زخاري” 32 سنة مكوجي أثناء قيامه بسرقة كمية من كابلات الكهرباء النحاسية الخاصة بإنارة عربات القطارات الخاصة بهيئة قطارات السكك الحديدة ، واعترف بقيامه بسرقتها بقصد بيعها فى السوق السوداء .

وبالفحص تبين أنه مسجل خطر ومطلوب ضبطه وإحضاره في عدد من القضايا ، وتم تحرير محضر بالواقعة والمضبوطات وجاري العرض على النيابة .