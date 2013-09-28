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الجيش الأفغاني يبطل مفعول 23 قنبلة زرعت شرقي البلاد

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الجيش الأفغاني يبطل مفعول 23 قنبلة زرعت شرقي البلاد الجيش الأفغاني يبطل مفعول 23 قنبلة زرعت شرقي البلاد

أرشيفية

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم (السبت) أن الجيش ابطل مفعول 23 قنبلة في مقاطعتين.

وبحسب شينخوا الصينية افادت الوزارة على موقعها الالكتروني أن الجيش الوطني الأفغاني عثر في العملية الاولى على 15 عبوة ناسفة وابطل مفعولها في ضاحية اروجون بمقاطعة باكتيكا شرق البلاد.

واشار إلى أنهم عثروا على ثماني قنابل في مقاطعة هلمند جنوب البلاد.

وقتل واصيب ما يصل إلى ستة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة في مقاطعة لوجار بشرق البلاد، حسبما ذكر البيان دون مزيد من التفاصيل.

وتستخدم طالبان العبوات الناسفة لشن هجمات بالقنابل على جانب الطريق ضد القوات الامنية الأفغانية واكثر من 78 ألفا من القوات التي يقودها حلف الناتو.

ولقي خمسة مدنيين في وقت سابق اليوم مصرعهم واصيب سبعة آخرون في هجومين منفصلين بعبوات ناسفة في البلاد.

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