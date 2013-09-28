"الوزراء" ينعي ضحايا الشرطة: "رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته"

كتب : أحمد عبدالعظيم السبت 28-09-2013 14:16

نعى مجلس الوزراء، شهداء الشرطة، وآخرهم الرائد أحمد أبو الدهب، والملازم مصطفى يحيى جاويش، اللذين لقوا ربهم أثناء تأديتهما لواجبهما الوطني، برصاصات الغدر والإرهاب، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يدخلهما فسيح جناته.

وأشاد المجلس في بيان له، اليوم، بالجهود المبذولة في هذا الصدد، من كل من رجال الشرطة والقوات المسلحة لاستعادة الأمن والاستقرار إلى بلدنا العزيزة مصر.

وأكد المجلس، أنه في إطار حرص الدولة على تكريم شهداء الواجب الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن فقد قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير، إطلاق أسماء شهداء الشرطة على الشوارع والمياداين والمدارس، ومراكز الشباب في القرى والمدن التي ينتمون إليها.

واختتم بيانه بقوله :"رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته".