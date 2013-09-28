أسرة "الجيزاوي" تطالب "منصور" بالتدخل للإفراج عنه

كتب : أحمد غنيم السبت 28-09-2013 14:23

قالت شيرين الجيزاوي، زوجة المحامي المصري أحمد الجيزاوي المسجون بالسعودية منذ أبريل 2012 بتهمة جلب مواد مخدرة للمملكة السعودية، إن حالة زوجها الصحية تزداد تدهورا يوما بعد الآخر، مؤكدة أنها تتمنى أن تكون زيارة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، إلى السعودية، بمثابة الانفراجة في أزمة زوجها.

وأوضحت "الجيزاوي" في مؤتمر صحفي عقد اليوم، في مقر المركز المصري للحق في الدواء بالعجوزة بحضور عدد من ممثلي الحركات السياسية والثورية، أنها تعرضت للطرد من وزارة الخارجية حينما توجهت للسؤال عن زوجها، موجهة رسالة لوزير الخارجية نبيل فهمي، بضرورة التدخل للإفراج عن زوجها.

من جانبه، قال عمرو بدر، مؤسس حملة "مرشح الثورة" إن الحملة ستساند مطلب أسرة الجيزاوي بالإفراج عنه، مؤكدًا أن القضية في الأساس ملفقة، وأن الحكم الصادر ضد الجيزاوي بخمس سنوات و300 جلدة، هي عقوبة انتقامية.

وأشارت شيرين الجيزاوي، شقيقة المحامي، إلى أنه أجرى عملية جراحية بحسب المسؤولين في السجون السعودية؛ لإزالة أورام القاولون، مؤكدة أنها السبب الحقيقي للمتاعب الصحية له.