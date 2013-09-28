إضراب سيدة عن الطعام بمستشفى الطور لعدم دخول نجلها مدرسة التمريض

تواصل صباح محمد على، 50 سنة، إضرابها عن الطعام، والمتواجدة حاليا بالعناية المركزة بمستشفى طور سيناء العام، بعد فشلها فى إلحاق نجلها أحمد بمدرسة التمريض بطور سيناء.

وقالت صباح والتى تعمل صرافة فى مجمع الأهرام بمدينة أبورديس فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أنا لا أطلب المستحيل، وكل الذى أتمناه هو دخول أحمد التمريض حتى يجد مكانا يقيه شر العوز بعد التخرج"، مشيرة إلى أن نجلها حصل على مجموع 218 درجة ونصف وتنسيق التمريض يقبل الحاصلين على مجموع 230.

وتابعت: "بعد أن عرفنا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وافق بأنه تم قبول 10 طلاب من أبناء الوديان للالتحاق بالمدرسة، دون التقيد بمجموع تقدمنا بطلب لقبول أحمد لظروفنا الأسرية الصعبة ولكن تم رفضه".

وأوضحت "أم أحمد" أن لديها 8 أبناء 5 بنات، و3 أولاد، الكبرى 38 سنة، والصغرى فى الصف الثانى الإعدادى، بينهم ابن حاصل على دبلوم صنايع قسم كهرباء وبدون عمل ومرمى فى الشارع على حد وصفها.

وأضافت أنها تعانى هى وزوجها من مرض الكبد، مشيرة إلى أن زوجها يعانى من فشل فى الكبد، وتم تركيب دعامة لعلاج الاستسقاء (جهاز دنفر) قيمته 50 ألف جنيه، فضلا عن أنه يأخذ حقنا قيمة الواحدة 250 جنيها، وكل دخله يصرف على العلاج.

وطالبت صباح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بأن ينظر إليها بعين الرأفة ويوافق لها على إلحاق نجلها بمدرسة التمريض أسوة بالعشرة طلاب، الذين تم قبولهم دون التقيد بمجموع.

من جانبه، أكد الدكتور محمد النجار مدير مستشفى طور سيناء العام، أن حالة المضربة مستقرة رغم رفضها تناول العلاج، وهناك متابعة مستمرة للحالة وتم عمل تحاليل المطلوبة لها منها السكر وضغط الدم.

فيما قال اللواء أحمد فوزى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إنه تمت الموافقة على استثناء 10 طلاب من بدو المحافظة لدخول مدرسة التمريض للعمل فى الوديان، وأضاف أن مجموعهم كبير، وتم اختيارهم، لأن الوديان تحتاج إلى ممرضين فهى تعانى نقصا فى أطقم التمريض والإسعاف.