مهندسون بالإسكندرية ينظمون وقفة تضامنية مع النقيب الإخوانى

نظم عدد من المهندسين، ظهر اليوم، وقفة تضامنية أمام نقابة المهندسين بالإسكندرية للمطالبة بالإفراج عن نقيب المهندسين بالإسكندرية، الدكتور على بركات.

وأشار أحد المهندسين بالوقفة التضامنية إلى أن الدكتور على بركات مثال لعلماء مصر فى النبوغ العلمى، والأخلاق الفاضلة، فضلا عن دوره المجتمعى، فى خدمة قضايا المهندسين خاصة، والمجتمع السكندرى عامة، لذا نطالب بالإفراج الفورى عنه، حيث لا نعلم لماذا تعتقل هذه القامة الوطنية على حد وصفه.

يذكر أن نيابة الإسكندرية قررت حبس بركات 15 يوما، وتجديد حبسه مرة أخرى، على خلفية أحداث الاشتباكات بالإسكندرية، وانضمامه لجماعة الإخوان المحظورة.