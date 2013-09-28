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غدًا.. وفد القبائل العربية يلتقى سفير البحرين بالقاهرة

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غدًا.. وفد القبائل العربية يلتقى سفير البحرين بالقاهرة غدًا.. وفد القبائل العربية يلتقى سفير البحرين بالقاهرة

يتوجه وفد من مشايخ القبائل العربية ولجنة شورى القبائل العربية، ظهر غد الأحد، إلى سفارة مملكة البحرين بالقاهرة، لمقابلة سفيرها الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة والمندوب الدائم لجامعة الدول العربية، وذلك لتقديم الشكر له على دعم بلاده لثورة 30 يونيو.

وسيضم الوفد الشيخ على فريج رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة الجناح السياسى للقبائل العربية، والمستشار محمد مبارك الرشيدى الأمين العام للحزب، وفيصل أبو عريضة نائب رئيس الحزب، ومسعد حسن مساعد رئيس الحزب، وبعض قيادات الهيئة العليا للحزب، وشيوخ وعمد القبائل العربية.

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