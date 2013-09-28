محافظ الجيزة يلتقى ممثلى وحدتى كرداسة وناهيا لتنفيذ مشروعات تنموية

كتب علام عبد الغفار وأحمد عبد الرحيم تصوير هشام سيد

أكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، أن اجتماع اليوم السبت هو أحد ثلاثة اجتماعات سيتم عقدها مع أهالى منطقة كرداسة بالجيزة، مشيراً إلى أن الاجتماع تم تخصيصه للوحدات المحلية بكرداسة وبنى مجدول وناهيا، على أن يتم تخصيص الاجتماع الثانى لقريتى برك الخيام وكفر حكيم خلال الأسبوعين القادمين، فى حين يتم تخصيص الاجتماع الثالث لأبو رواش والمعتمدية.

وأشار "عبد الرحمن" خلال الاجتماع الذى دعا إليه اليوم السبت، مع ممثلى للأهالى وأصحاب الرأى العام بمركز ومدينة كرداسة، لحضور سلسلة من الاجتماعات تستضيفها المحافظة، لعرض خطة لرفع مستوى الخدمات وتنفيذ مشروعات تنموية، وفقاً لآليات أولويات فى التنفيذ.