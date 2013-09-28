أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مسئول ليبى: هناك تعاون وثيق مع مصر للاستفادة من خبرائها بمجال السياحة

Google+ Print
مسئول ليبى: هناك تعاون وثيق مع مصر للاستفادة من خبرائها بمجال السياحة مسئول ليبى: هناك تعاون وثيق مع مصر للاستفادة من خبرائها بمجال السياحة

أكد وكيل وزارة السياحة الليبية الدكتور عبد السميع عامر، إن هناك تعاونا وثيقا واتفاقيات موقعة مع الشقيقة ، من أجل الاستفادة من خبرائها فى هذا المجال وإعداد الكوادر الليبية.

وأضاف عبد السميع فى اليوم السبت- أن هناك اتصالات جيدة بوزير السياحة المصرى هشام زعزوع، والسفير المصرى بليبيا محمد أبو بكر، من أجل توثيق التعاون فى هذا المجال الحيوى للبلدين.

وأوضح أننا نقوم الآن بدراسة الاتفاقية لإمكانية تفعيل بعض البنود فيها خلال الفترة المقبلة، من أجل عودة السائح إلى ليبيا مرة أخرى.

وتابع قائلا: "أنا مؤمن جدا بأن السياحة فى ليبيا لن تسرق حصة السياحة فى مصر ولا تونس، ولكن ستزيد من نسبة إقبال السائحين فى البلدين؛ لأن السائح لا يفضل زيارة دولة واحدة فقط خلال جولته، ويفضل أكثر من دولة قريبة فى رحلة الطيران، وهذا ما ينطبق على ليبيا ومصر وتونس.

وشدد على أن عدم الاهتمام بالإرادة السياسية من قبل الليبية فى المجال السياحى عرقل وجود خطة للتنمية السياحية فى البلاد، مشيرا إلى أنه بعد ثورة 17 فبراير أصبحت ليبيا محطة أنظار دول، وأصبحت مدنا كثيرة معروفة لدى السائح، مثل مصراتة جبل نفوسة بنغازى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر