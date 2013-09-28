الأردن تشترط وكيلًا أردنيًا لمرور الحجاج المصريين

قبل يومين من انطلاق رحلات الحج البرى، فوجئت شركات السياحة بقرار السلطات الأردنية بإلزام الأتوبيسات المصرية الناقلة للحجاج بأن يكون عبورها للأراضى الأردنية من خلال وكيل أردنى، يتولى التنسيق ومتابعة الأتوبيسات المصرية ومرافقتها منذ وصولها إلى ميناء العقبة الأردنى وحتى وصولها منفذ حالة عمار الحدودى بين السعودية والأردن.

القرار أربك الإعداد لانطلاق رحلات الحج البرى، والتى كان مقررا لها الاثنين المقبل، خاصة أن عدد حجاج البر يتجاوز 10 آلاف حاج هذا العام.

من جانبه، أخطر القنصل المصرى فى الأردن وزير السياحة هشام زعزوع بالطلب الأردنى، وبدوره خاطب "زعزوع" السلطات الأردنية لتأجيل تطبيق القرار للموسم القادم، حيث أنهت شركات السياحة استعداداتها للرحلات البرية مثل كل عام، ولا وقت لتغيير نظام عمل الرحلات، وحتى الآن لم يصل رد السلطات الأردنية على مطلب وزير السياحة.

وتفتح لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة ناصر تركى، ولجنة الأزمات برئاسة إيهاب عبد العال أمين صندوق غرفة الشركات، قنوات اتصال مكثفة مع وزارة السياحة والسفارة المصرية بالأردن لحل الأزمة قبل انطلاق رحلات البرى.

وأكدت غرفة شركات السياحة أن القرار يربك الرحلات لعدة أسباب، منها عدم وضوح آلية تنفى.