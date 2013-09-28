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نادية مصطفى وأركان فؤاد يحييان الاحتفال بيوم السياحة العالمي في الغردفة

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نادية مصطفى وأركان فؤاد يحييان الاحتفال بيوم السياحة العالمي في الغردفة نادية مصطفى وأركان فؤاد يحييان الاحتفال بيوم السياحة العالمي في الغردفة

كتب : صلاح عبدالله تصوير : عبدالوهاب كتير السبت 28-09-2013 12:35

احتفلت، أمس، محافظة البحر الأحمر، بالتنسسق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، باليوم السياحي العالمي تحت شعار "السياحة والمياه لحماية مستقبلنا".

وجاء الاحتفال تزامنًا مع احتفال منظمة السياحة العالمية بهذا اليوم.

وأقيم الاحتفال بقرية "ألف ليلة وليلة" بمدينة الغردقة، في حضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، واللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر، وعدد من القنصليين للسفارات الأوروبية المختلفة، والمستثمرين وأصحاب القرى والفنادق والمنتجعات السياحية.

وتضمن الاحتفال كارنفال كشافة وفرق شعبية، ونقل الحفل التليفزيون الروسي والتليفزيون الألمانى والتليفزيون البولندي، وأحيا الحفل الفنانة نادية مصطفى والفنان أركان فؤاد.

والاحتفال هو رسالة للإعلام الأجنبي تصل للخارج بأن السياحة آمنة بالبحر الأحمر.

وأكد محافظ البحر الأحمر على عودة الأمن إلى المحافظة، داعيًا الجميع لزيارة الغردقة والاستمتاع بجوها الساحر، مضيفًا " ترحب بكل زوارها، والمصريون قادرون على حماية كل من يأتي لزيارتهم، وسأعمل بكل جد وثقة لإعادة السياحة إلى البحر الأحمر كما كانت عليه من قبل".

وقالت نادية خلة، مدير إدارة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر، إن الاحتفال بمثابة رسالة للدول التى لا تزال تفرض حظرًا على رعايها للسفر في الرحلات السياحية للبحر الأحمر، وأيضًا جاء هذا الاحتفال بمثابة ترحيب بالسائحين من الجنسيات التي تم رفع الحظر عنها.

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