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بالصور| ناعومي واتس تتألق بفستان أسود في مهرجان نيويورك السينمائي

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بالصور| ناعومي واتس تتألق بفستان أسود في مهرجان نيويورك السينمائي بالصور| ناعومي واتس تتألق بفستان أسود في مهرجان نيويورك السينمائي

كتب : إنجي رأفت السبت 28-09-2013 14:23

حضرت الممثلة نعومي واتس مهرجان نيويورك السينمائي، لعرض فيلمها الجديد "Captain Phillips"، والذي يشاركها في بطولته الممثل توم هانكس.

وتألقت ناعومي واتس على السجادة الحمراء، وارتدت فستانًا أسود قصيرًا يكشف عن ظهرها بالكامل، وارتدت حذاء أسود ذا كعب عالي، وأسدلت شعرها على كتفيها، ووضعت ملمع شفاه لونه أحمر.

وظهر معها على السجادة الحمراء الممثل توم هانكس، وهو يرتدي بدلة سوداء أنيقة.

الفيلم من إخراج بول جرينجراس، ويشارك في بطولته الممثلة كاثرين كيينر والممثل مايكل تشيرنوس.

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