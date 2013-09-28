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ناصر عبد الرحمن يحتفل بإصدار "حشيشة" الجزء الثاني لـ"حين ميسرة" اليوم

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ناصر عبد الرحمن يحتفل بإصدار "حشيشة" الجزء الثاني لـ"حين ميسرة" اليوم ناصر عبد الرحمن يحتفل بإصدار "حشيشة" الجزء الثاني لـ"حين ميسرة" اليوم

كتب : رانيا محمود منذ 53 دقيقة

يحتفل الكاتب والسيناريست ناصر عبدالرحمن، في الرابعة عصر اليوم، بإصدار أحدث كتبه تحت عنوان "حشيشة" مع دار "حواديت"، وهو الجزء الثاني لفيلم "حين ميسرة"، الذي أخرجه خالد يوسف وأثار نجاحا لافتا وجدلا واسعا فور عرضه.

جدير بالذكر أن عبدالرحمن كاتب له بصمة معروفة، يعتمد على البساطة والتلقائية، وحصل فيلمه "المدينة" إنتاج عام 1994 على أربع جوائز من مهرجان لوكارنو، وكان السيناريست الوحيد الذي شارك بثلاثة أفلام بأكبر مهرجانات السينما العالمية؛ هي "جنينة الأسماك" و"الغابة" و"هي فوضى"، ويطلق عليه مؤلف العشوائيات.

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