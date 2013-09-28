بالصور | العرض الأول لفيلم "A.C.O.D." في كاليفورنيا

كتب : إنجي رأفت منذ 35 دقيقة

تألقت الممثلة جيسيكا ألبا في العرض الأول لفيلمها الجديد "A.C.O.D." في أحدى المسارح بولاية كاليفورنيا .

وارتدت ألبا جيب قصيرة و بوزة سوداء، و ارتجت حذاء أبيض، كعب عالي ، وأطلقت شعرها على كتفيها، وأمسكت بحقيبة يد صغيرة لونها ذهبي.

و ظهر معها على السجادة الحمراء الممثل آدم سكوت، الذي يشاركها في بطولة الفيلم، و ارتدى بذلة بنية اللون.

الفيلم من إخراج ستو زوكرمان، ويشارك في بطولته الممثل ريتشارد جينكينز و الممثلة كاثرين أوهارا ومن المنتظر أن يعرض في 4 أكتوبر بجميع دور العرض الأمريكية.