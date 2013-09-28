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إصابة متهم فى حادث ثأرى بطلق نارى بعد تبادله إطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج‎

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إصابة متهم فى حادث ثأرى بطلق نارى بعد تبادله إطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج‎ إصابة متهم فى حادث ثأرى بطلق نارى بعد تبادله إطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج‎

إطلاق نار أرشيفية

أصيب متهم مطلوب فى حادث ثأرى بطلق نارى بعد تبادله إطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج‎.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة مفادها حيازة س م س  25 سنة عامل – ويقيم بناحية بناويط – دائرة مركز المراغة ” طرف خصومة في الحادث الثأري .

و عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية برئاسة العقيد  محمود أحمد سرحان – مفتش إدارة البحث الجنائي  وبصحبته كلاً من النقيب زكي همام حمادي والملازم أول أحمد عبد الرحيم الشريف – ضابطي وحدة مباحث  مركز المراغة وقوة من الشرطة السرية والنظامية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن استهدفت
> مسكن المذكور.

وحال وصول القوات للمسكن فوجئوا بقيام المتحرى عنه بإطلاق وابل من الأعيرة النارية بإتجاههم فقامت القوات بمبادلته إطلاق الأعيرة النارية .

و نتج عن ذلك إصابة المتهم المذكور ” بطلق ناري أسفل الصدر ” والحالة العامة سيئة وضبط بحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 بها خزينة بداخلها عدد ” 7 ” طلقات من ذات العيار .

و تم نقل المصاب لمستشفي سوهاج الجامعي ، و جاري سؤال المتهم المذكور فور تماثله للشفاء .

و كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها .

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 3438 إداري المركز لسنة 2013 وأخطرت النيابة العامة لتجري شئونها في الواقعة.

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