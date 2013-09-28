رموشك الاصطناعيَّة المزخرفة من تركيب يديكِ

أصبحت الرُّموش الاصطناعيَّة من أهم متطلَّبات الجمال في المناسبات والسَّهرات الخاصَّة. وإن جرت العادة على الذَّهاب إلى مراكز التجميل لتركيب هذه الرُّموش الاصطناعيَّة المزخرفة، فإنّ لا شيء يمنعك من اتّباع خطوات "سيِّدتي نت" لتركيب رموشك الاصطناعيَّة الجديدة بيديكِ!

وإليكِ أربع خطوات بسيطة:

1- ضعي طبقة رقيقة من المادَّة اللاصقة على شريط الرُّموش.

2- انتظري من 10 إلى 15 ثانية حتى يتغيَّر لون المادَّة اللاصقة وتصبح جافَّة وجاهزة.

3- استعملي الملقط أو أصابعك، وضعي الرُّموش على أهداب العين بأقرب ما يمكن.

4- اضغطي عليها برفق من وسط العين باتجاه الزاويتين الخارجيتين للتثبيت.