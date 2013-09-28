اهتمي ببشرتك على طريقة Kate Winslet

تسعى كل امرأة لأن تكون في أجمل صورة وأرقّ إطلالة، فمن خلال بحثها الدائم عن كلِّ ما يختص بالنَّجمات، خصوصاً نجمات هوليوود الشَّهيرات.

وإيماناً من "سيِّدتي نت" بضرورة اهتمام كلّ سيِّدة بجمالها وبشرتها على طريقة من تحبّ، تقدّم إليكِ روتين "كيت وينسلت" اليوميّ للاهتمام بالبشرة.

كل ما عليكِ هو إعادة تطبيق هذه الخطوات التي تتبعها "وينسلت":

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1. عند الصباح، استخدمي منظِّفاً للبشرة، يحتوي في مكوِّناته على الحليب، فهي تقول بأنَّه رائع لتنظيف البشرة من أيّ أتربة أو جراثيم عالقة بها، خصوصاً لصاحبات البشرة الجافة.

2. بعد فترة من الوقت، تقوم "وينسلت" بتطبيق كريم مرطِّب للبشرة. لكنها تتجنّب تطبيقه، إذا كانت ستخرج من المنزل، وتكتفي بوضع كريم الحماية من الشمس؛ فالكريمات المرطِّبة تجذب الأتربة والأوساخ.

3. بعد العودة إلى المنزل، تحرص على عمل تدليك لبشرتها وجسمها باستخدام زيوت التدليك؛ وذلك لتحريك الدورة الدمويَّة ووصول الدم إلى الوجه؛ فالتدليك من أكثر العوامل التي تساعد في الحصول على بشرة ورديَّة.

4. مع بداية دخول فصل الشتاء، تحاول "كيت" التقليل من استخدام كريم الأساس والبودرة، حتى لا تظهر الحبوب والبثور على بشرتها؛ لأنَّ المسام لا تتنفَّس جيداً في الشتاء.

5. ولتنعش بشرتها في المساء، تقوم بإضافة ملعقة من زيت الزيتون إلى حوض الاستحمام. وإذا شعرت بزيادة جفاف بشرتها، تستعيض عن ذلك بتدليك كامل جسمها بزيت الزيتون، قبل موعد الاستحمام بربع ساعة.

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