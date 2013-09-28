إليك طريقة تركيب أظافر الجل في المنزل!

هل يمكن اعتبار عدة أظافر الجل الخاصّة بالإعداد المنزلي فكرة سديدة؟ في الواقع، يمكن شراء هذا النوع من العدّة من جميع المتاجر المتخصّصة ببيعها، أو حتى من الصيدليّات؛ وكلها تعِد المستخدمات بنتيجة مرضية وموازية لتلك التي تقدّمها لهنّ صالونات العناية بالجمال. ولكن، هل سبق لك أن تساءلت عن طريقة عمل هذه العدة؟

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للإجابة عن هذا السؤال، اخترنا عدّة طلاء الجل مزوّدة بكلّ ما تحتاجين إليه، لكي يدوم طلاء الجل طويلاً. إنها تتضمن نظاماً يعتمد على ثلاث خطوات: جل أساسي كنقطة انطلاق، وجل ملوّن، لوضعه فوق الطبقة الأساسيّة، وطبقة شفافة للتثبيت.

ولإعداد الأظافر، تتضمن العدّة علبة من المحارم المبلّلة الخالية من الألياف، فضلاً عن محلول مطهّر. كذلك هي مزوّدة بمقلم أظافر صغير الحجم وآلة حادة لإزالة الخلايا الميتة.

بالتالي، يمكن الاستنتاج أنّ العدة توفّر لك كلّ ما أنت بحاجة إليه، لتحصلي على أظافر جل مثاليّة.

كذلك أنت أيضاً بحاجة إلى شراء مصباح "برو ليد"، يمكن وصله بالكهرباء لتجفيف أصابع اليد الواحدة- تعرّفي على شكله المألوف في الصورة-.

طريقة التطبيق: بعد إزالة كلّ الأوساخ والزيوت عن الأظافر، بواسطة مطهر الجل، ضعي طبقة أساسية من الجل، مثلما يشير إليه الدليل المرافق للعدّة؛ وبعد ذلك، ضعي أصابعك تحت المصباح لثلاثين ثانية حتّى يجفّ الجل. وبعد ذلك، ضعي طبقة من الجل الملوّن؛ أخيراً، ضعي طبقة الجل الشفّافة واللمّاعة.

بعد تطبيق كلّ طبقة، ضعي أصابعك تحت المصباح لدقيقة. ستلاحظين، أنّ الطلاء يجفّ بالسّرعة المرجوّة.

النتيجة: يدوم اللون لمدّة أسبوع كامل. وقد تبين أنّ طبقة من الطلاء الشفّاف تضفي لمعة على الأظافر، حتى بعد مرور أيّام على تقليمها. كما يمكنك إضافة زينة بسيطة في نهاية العمليّة، بواسطة ملمّعات من مجموعات أخرى أو بواسطة الرسم على الأظافر. وحتّى بعد مرور أسبوع، لن يُقشر الطلاء.

التحديث: يمكنك تجديد العملية بعد 15 يوماً من تطبيق المستحضر.

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