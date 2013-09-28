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غانا تسمح لـ500 مصري بحضور مواجهة الفراعنة

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غانا تسمح لـ500 مصري بحضور مواجهة الفراعنة غانا تسمح لـ500 مصري بحضور مواجهة الفراعنة

قرر الاتحاد الغاني لكرة القدم توفير 500 تذكرة لمشجعي منتخب لحضور مباراة البلدين في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.

ووفقا لما تم نشره على الموقع الرسمي للاتحاد الغاني لكرة القدم، اجتمع رئيس الاتحاد كويسي نيانتاكي مع السفير المصري عمر سليم للتنسيق بين البلدين بشأن مباراتي التصفيات.

وشدد الجانب الغاني للسفير المصري على التأمين الشديد للبعثة التي ستصل إلى مطار أكرا ومنه إلى كوماسي لخوض المباراة.

يُذكر أن المباراة ستقام يوم 15 أكتوبر المقبل، على أن يقام الإياب يوم 19 نوفمبر على ملعب الدفاع الجوي.

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