الإسماعيلي: التجديد لعبد ربه وصبحي عقب لقاء غانا

يقوم محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي بالتفاوض مع الثنائي حسني عبد ربه ومحمد صبحي عقب مباراة غانا فى التصفيات النهائيه المؤهلة لكأس العالم 2014.

وينتهي تعاقد الثنائي مع الدراويش بنهاية الموسم الجديد، ما يجعل ضرورة التجديد معه قبل ضروريا للحفاظ على استقرار الفريق، وفقا لما أكده أبو السعود لـFilGoal.com.

وقال أبو السعود "لن تكون هناك أي مشكله فى التجديد مع اللاعبين، فلقد أكدا لى إنهما مستعدان للتجديد حرصا منهما على البقاء فى النادي."

وكان أبو السعود قد شكل لجنه تضم نائبه خالد فرو وعضوين بمجلس الإدارة للتفاوض مع عبد ربه وصبحي والثلاثي الأخر أحمد علي وسامح عبد الفضيل وعبد الحميد سامي.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الغاني يوم 15 أكتوبر المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال على ملعب كوماسي.