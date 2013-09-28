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صورة - مصر في FiFa 2014 .. أبو تريكة الأفضل، صلاح الأسرع، عبد ربه الأقوى

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صورة - مصر في FiFa 2014 .. أبو تريكة الأفضل، صلاح الأسرع، عبد ربه الأقوى صورة - مصر في FiFa 2014 .. أبو تريكة الأفضل، صلاح الأسرع، عبد ربه الأقوى

خرجت لعبة FiFa 2014 للأضواء من حيز الألعاب الترفيهية، وانتقل التنافس فيها بين اللاعبين في الحقيقة حسب إمكاناتهم التي يضعها المختصون، وبالطبع كان منتخب حاضرا بقوامه الأساسي.

وجاءت مصر في اللعبة تحمل ثلاثة نجوم ضمن مستويات الفرق المتوسطة، ومستوى الهجوم 66، والوسط 67 والدفاع 68.

وبات محمد أبو تريكة أفضل لاعبي مصر بمستوى إجمالي 77، يليه محمد صلاح 74 ووائل جمعة وحسني عبد ربه 73، ثم أحمد المحمدي 72.

ويستعرض FilGoal.com أبرز النقاط المميزة في تشكيل المصري.

- يعتبر محمد صلاح هو أسرع لاعبي المنتخب المصري بسرعة وصلت 91، وانطلاقه 92.

- حسني عبد ربه أقوى لاعبي مصر في قوة التحمل والتي وصل مستواه إلى 92.

- أبو تريكة أعلى إمكانات بين لاعبي مصر بمستوى عام 77.

- تراوحت إمكانات المصريين بشكل عام من 60 وحتى 77، وكان محمد النني لاعب وسط بازل صاحب أقل مستوى.

- شريف إكرامي 67 أفضل من عبد الواحد السيد 66 (وحيد) وأحمد الشناوي 63.

- وائل جمعة أفضل لاعبي الدفاع 73، ثم فتح الله 69 والعبد 67.

- ظهير الزمالك محمد عبد الشافي يأتي في مركزه الأيسر وحيدا في غياب شديد قناوي وسيد معوض.

- أحمد فتحي 65 ينافسه المحمدي 72 على مركز الظهير الأيمن.

- أحمد تمساح أعلى لاعبي البدلاء إمكانات بـ68 ثم محمد إبراهيم وأحمد عيد 66 ولكن الهجوم يشغله جدو 69.

- مروان محسن وأحمد حسن مكي أضعف المهاجمين في الإمكانات.

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فيديو اليوم السابع

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