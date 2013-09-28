حارس أتليتكو: رحيل أوزيل أثر بالسلب على ريال مدريد

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى أتلتيكو مدريد إن رحيل الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال الحالي عن ريال مدريد يؤثر سلبا على جودة لعب الفريق الملكي.

وقال كورتوا لصحيفة "أس" الإسبانية قبل مواجهة الدربي بين الفريقين "الريال يفتقد الجودة في اللعب منذ رحيل أوزيل، كان لديه نظرة رائعة في التمريرة الأخيرة وكان يساعد في فتح الملعب."

وتابع كورتوا "فوزنا بكأس إسبانيا على حساب ريال مدريد خفف من الضغط الذي يقع علينا قبل الدربي."

وأضاف كورتوا "لم أكن أتخيل أننا سنحصد 18 نقطة في ست جولات، الفريق متماسك وفي حالة بدنية رائعة، الموسم طويل ولكننا سنقدم الكثير."