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الأباتشي تقصف بؤر الإرهاب في ساحل رفح مع انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت

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الأباتشي تقصف بؤر الإرهاب في ساحل رفح مع انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت الأباتشي تقصف بؤر الإرهاب في ساحل رفح مع انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت

كتب : محمد مقلد السبت 28-09-2013 12:46

قال مصدر أمني مسؤول بمدن القناة وسيناء، إن قوات الجيش والشرطة استأنفت عملياتها العسكرية صباح اليوم، لضرب بؤر الإرهاب بقرى جنوب الشيخ زويد ورفح.

وركزت الحملة في ضرباتها التي بدأت صباح اليوم، بالتزامن مع انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي لساعة واحدة قبل انقطاعها بصورة كاملة، على قرى ساحل مدينة رفح مثل ياميت والسلام وأبكرشين، حيث قصفت طائرات الأباتشي بؤر الإرهاب بتلك القرى، على أن يعقب ذلك بحسب المصدر، حملة مداهمات برية موسعة من رجال الصاعقة والعمليات الخاصة، لضبط عناصر الإرهاب.

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