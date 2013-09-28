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عزازي: يجب إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

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عزازي: يجب إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية عزازي: يجب إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

قال الدكتور عزازى على عزازى القيادى بالتيار الشعبى ان اجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة قبل البرلمانية عودة الى الاصل فى خارطة الطريق التى اعلنها الفريق اول عبد الفتاح عقب قيام ثورة 30 يونيو ، مؤكدا”ان هذا كان المطلب الرئيسي فى ثورة 30 يونيو .

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ان اجراء الانتخابات البرلمانية اولا سوف يخلق حالة من الاغتصاب والعنف بين فئات المجتمع ،مؤكدا”ان خلط الدين بالسياسة افظع الصور التى تمر بها الدولة المصرية الان و اننا  الان فى احتياج الى عودة الدولة المصرية لمكانتها فى الشرق الاوسط .

وأكد  أنه “يجب على الذين يحكمون ان  يعرفوا قدرها تماما لانها تمتلك اوراق كثيرة حتى فى اسوء حالات ضعفها لا، موضحاً  انه  يجب ان ننظم مليونيات لانتاج حتى نمتلك قدرات نووية نستخدمها سلميا حتى نستطيع ان نمنع الحرب والتهديد لامن الوطن .

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