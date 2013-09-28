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وزير الرياضة بأسيوط غدا لمناقشة رسالة ماجستير

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وزير الرياضة بأسيوط غدا لمناقشة رسالة ماجستير وزير الرياضة بأسيوط غدا لمناقشة رسالة ماجستير

وزير الرياضة

يزور  طاهر  أبوزيد  وزير الرياضة  محافظة أسيوط غدا، حيث يشارك في مناقشة رسالة دكتوراة مع الدكتور جمال محمد علي عميد كلية التربية الرياضية باسيوط والرسالة مقدمة  من  يحي نور الدين مدرب الالومنيوم وأسوان سابقا بعنوان تاثير برنامج تدريبي بإستخدام التدريبات التوافقية علي المتغيرات البدنية والمهارية المركبة لإتخاذ القرار الخططي لناشئ كرة القدم وبعد المناقشة تنظم كلية التربية الرياضية بجامعة اسيوط ندوة رياضية بعنوان مستقبل الرياضة في صعيد تحت رعاية محافظ اسيوط اللواء ابراهيم حماد ورئيس الجامعة الدكتور محمد عبدالسميع  ثم يقوم الوزير بتفقد استاد اسيوط الرياضي.

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