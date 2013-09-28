تجدد الاحتجاجات في الخرطوم لليوم السادس على التوالي

كتب : الأناضول السبت 28-09-2013 11:50

تجددت، اليوم، الاحتجاجات في العاصمة السودانية، بعد تشييع المئات من منطقة بري (شرق الخرطوم) قتيلا، قال محتجون إن الشرطة أطلقت الرصاص عليه خلال مظاهرات، أمس.

وبحسب شهود العيان، فإن المشيعين رفعوا لافتات تطالب بـ"القصاص"، ورددوا هتافات "نحن مرقنا (خرجنا) ضد الناس، اللي سرقوا عرقنا"، وكذلك "نحن مرقنا وما في رجوع ضد الخوف وضد الجوع".

وخلال تشييع القتيل صلاح مدثر، قال متحدث باسم عائلة "سنهوري" التي ينتمي إليها القتيل، وهي من أكبر العائلات في الخرطوم "على الشباب مواصلة الثورة لاسترداد كرامة هذا الشعب ووضع حد لمعاناته، كما يتوجب على المعارضة توحيد الصفوف لإسقاط النظام".

وأفاد شهود عيان بأن عناصر الأجهزة الأمنية انتشروا بكثافة في محيط منطقة التشييع، والمقبرة التي دفن فيها القتيل "دون وقوع اشتباكات مع المشيعين"، حسب قولهم.

في سياق متصل، تشهد الخرطوم، اليوم، انتشارا أمنيا كثيفا، خاصة في مدينة أم درمان، غرب الخرطوم.

وبحسب شهود عيان فإن قوات الجيش انتشرت في محيط مقر القيادة العامة للجيش والمقرات العسكرية ومقرات الوزارات (وسط الخرطوم)، والتي لا تحتوي في طبيعة الحال على أحياء سكنية.

ومن المتوقع خروج مظاهرات حاشدة، اليوم، بعد مظاهرات أمس التي كانت "الأقوى والأكثر انتشارا منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الاثنين الماضي" بحسب المعارضة السودانية، وسقط فيها 8 قتلى برصاص الشرطة السودانية، وفقا لشهود عيان.

في حين لم تصدر حتى الساعة (8.00) ت غ، أي بيانات رسمية حول حصيلة قتلى اشتباكات، أمس، من السلطات السودانية التي تشدد على "التزامها ضبط النفس وعدم استخدامها القوة المفرطة" في مواجهتها للمحتجين.

وكان ناشطون أعلنوا، أمس، أنهم استطاعوا منع وقوع أي عمليات حرق، أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلمية، وذلك بضبط المحتجين، ومنع تسلل عناصر أمنية، يتهمونها بعمليات التخريب، لذا كانت المشاركة أوسع وقللت مخاوف الناس.

واندلعت الاثنين الماضي، احتجاجات في أحياء بالعاصمة السودانية، ومدينتي "أم درمان" و"الخرطوم بحري" اللتين تتبعان ولاية الخرطوم، إضافة إلى مدينة "ود مدني" عاصمة ولاية الجزيرة (نحو 186 كلم جنوب العاصمة) ومدينة عطبرة (نحو 310 كيلو متر شمال العاصمة)، بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن الوقود.

وبينما قال ناشطون في المعارضة السودانية وشهود عيان إن عدد قتلى الاحتجاجات منذ الاثنين الماضي وصل إلى 78 قتيلا حتى مساء أمس، قالت الشرطة السودانية في بيان لها مساء الخميس إن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 29 قتيلا من الشرطة والمدنيين، واتهمت المعارضة السودانية بـ"تضخيم" أرقام الضحايا.