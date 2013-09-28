"هنية" يشيد بتصريحات الرئيس التونسي المطالبة برفع حصار غزة

كتب : الأناضول السبت 28-09-2013 11:58

أشاد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية، بتصريحات الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس الماضي، التي طالب فيها برفع الحصار عن غزة.

وقال هنية في تصريح نشرته وكالة "الرأي" الرسمية التابعة لحكومة غزة، صباح اليوم: "نشيد بتصريحات الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، التي طالب فيها برفع الحصار عن قطاع غزة، وهذا الموقف يعبر عن أصالة الرئيس والشعب التونسي الشقيق".

وكان المرزوقي طالب، مساء الخميس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السلطات المصرية برفع الحصار عن قطاع غزة.

وقال المرزوقي: "أرجو أن ترفع السلطات المصرية كل التضييقيات على حركة الأشخاص، والبضائع التي تخنق غزة".

وأضاف أن "هذه الجهة المناضلة يكفيها ما تعاني منه، كما أن الشعب الفلسطيني يكفيه ما يعاني منه من الاحتلال والاستيطان".