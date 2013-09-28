مجهولون يستهدفون مقر نيابة بشرق ليبيا دون خسائر في الأرواح

كتب : الأناضول السبت 28-09-2013 12:05

قال مسؤول أمن ليبي، اليوم، إن انفجار وقع في مقر نيابة بمدينة القبة شرقي البلاد، دون أن تقع أضرارا بشرية.

وأضاف العقيد يونس الحداد، قائد كتيبة إبراهيم بكار بمدينة القبة، شرقي بنغازي بحوالي 260 كم، أن انفجارا وقع مساء أمس في مبني النيابة بمدينة القبة عن طريق حقيبة متفجرات، كانت موضوعة داخل سياج المبني.

وأوضح أنه وفقا للمعلومات الأولية فإن الانفجار ألحق أضرارا مادية بالمبني والمباني المجاورة له، كما ألحق أضرارا لعدد من المباني والمحلات المجاورة له.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك الانفجار حتى صباح اليوم.