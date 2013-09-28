إيران تدفع مبالغ عن قروض قديمة للبنك الدولى

قال البنك الدولى، اليوم الجمعة، إن إيران استأنفت سداد قروض قديمة للبنك الدولى، وذلك فى الوقت الذى جرى فيه اتصال هاتفى بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما والرئيس الإيرانى حسن روحانى، فى أول اتصال على مثل هذا المستوى بين البلدين منذ أكثر من 30 عاما.

وفى يوليو أعلن البنك الدولى الذى لم يقدم سببا لاستئناف دفع القروض إن إيران لم تدفع أى مبلغ منذ أكثر من عام فى علامة محتملة على الضغوط التى تواجه الاقتصاد الإيرانى الذى يعانى من العقوبات.

ونفت إيران فى ذلك الوقت عدم دفعها مبالغ لسدد قروضها التى تصل الآن إلى 616 مليون دولار، وأنحت باللائمة على العقوبات الغربية فى منع أى وسيط من تحويل هذه الأموال للبنك الدولى.

وكل هذه المبالغ تعود لقروض قديمة لأن إيران ليس لها برنامج مع البنك الدولى منذ عام 2005.

وقال البنك الدولى إنه لم يتضح على الفور سبب توقف إيران عن السداد فى يوليو، وسبب استئنافها للدفع اليوم الجمعة. ولم يكن لدى المتحدث باسم البنك تفاصيل أخرى.

وجاء إعلان البنك الدولى بعد الاتصال الهاتفى التاريخى بين أوباما وروحانى فى علامة على أن البلدين جادان فى التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووى الإيرانى.

وقال أوباما إنها فرصة فريدة لتحقيق تقدم مع إيران بشأن قضية عزلتها عن الغرب.

وقال البنك الدولى إنه يلتزم بكل عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الدولية المفروضة على إيران.