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اللجنة العليا لمبيعات "حديد عز" تعلن عن أسعار شهر أكتوبر الاثنين

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اللجنة العليا لمبيعات "حديد عز" تعلن عن أسعار شهر أكتوبر الاثنين اللجنة العليا لمبيعات "حديد عز" تعلن عن أسعار شهر أكتوبر الاثنين

أكد سمير نعمان رئيس قطاع المبيعات بمجموعة حديد عز، إن اللجنة العليا للمبيعات للمجموعة ستجتمع يوم الاثنين القادم للإعلان عن حديد عز عن شهر أكتوبر.
> موضحا أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان سيحدث تخفيض فى أسعار حديد عز لشهر أكتوبر تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبليت من عدمه.

وأضاف نعمان أن تحديد للسوق المحلى تتدخل فيه العديد من العناصر بخلاف الأسعار العالمية للبليت، ومن بينها سعر صرف العملات الأجنبية, وقوى العرض والطلب، والتى تعد من أهم مؤثراتها حجم القوى الشرائية ونشاط قطاع المقاولات, وكمية المعروض من الحديد مقابل طلبات الشراء.

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مصر 365

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