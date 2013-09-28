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إحالة 3 مدرسين بدمياط للتحقيق بعد محاولتهم منع إذاعة «تسلم الأيادي»

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إحالة 3 مدرسين بدمياط للتحقيق بعد محاولتهم منع إذاعة «تسلم الأيادي» إحالة 3 مدرسين بدمياط للتحقيق بعد محاولتهم منع إذاعة «تسلم الأيادي»

أحال عبد المنعم السعدني، مديرعام إدارة الزرقا التعليمية بمحافظة دمياط، السبت، 3 مدرسين بينهم معلمة بمدرسة «كفر المياسرة» الابتدائية إلى الشؤون القانونية بالإدارة، وندبهم إلى الإدارة التعليمية، بسبب «تحريض الطلاب للتطاول على الجيش»، و«منع إذاعة أغاني وطنية منها تسلم الأيادي»، بحسب قرار الإحالة.

وكان عدد من المدرسين تقدموا بمذكرة بقيام 3 من زملائهم بمنع إذاعة «الأغاني الوطنية» أثناء «الفسحة»، ومحاولتهم منع إذاعة أغنية «تسلم الأيادي» بالقوة، والاعتداء على عدد من الطلبة، وقيامهم بـ«التحريض والتطاول على الجيش، والشرطة، وإجبار الطلبة على الخروج في مظاهرات عقب اليوم الدراسي»، بحسب المذكرة.

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