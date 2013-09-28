بالصور.. علماء بـ«الأزهر والأوقاف» لـ«الأمن المركزي» بالأقصر: «أنتم خير أجناد الأرض»

عقد أعضاء قافلة علماء الأزهر والأوقاف التي تزور محافظة الأقصر ندوة بمعسكر فرق الأمن المركزي بالمحافظة، واستقبل الوفد اللواء مصطفى بكر، مدير أمن الأقصر، واللواء محمد عقيل، نائب مدير الأمن، والعميد أشرف عبد الوهاب، مدير المعسكر العلماء.

وأدى المجندون التحية العسكرية للعلماء فور دخولهم المعسكر، وأم الجنود في الصلاة الشيخ محمد عبد الرازق عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، والذي ألقى كلمة تحدث فيها عن «المحاولات المستديمة من الغرب لتشويه القرآن ومحاربة المسلمين»، وقال فيها: «لا يضر السماء نبح الكلاب على الأرض».

من جانبه قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، عميد كلية الدراسات الإسلامية بنات بالمنصورة، في كلمته للجنود: «أنتم خير أجناد الأرض كما قال رسولنا الكريم إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض»، مضيفا: «أنتم جنود مصر في جهاد، والجهاد غاية عظمى، كما أن خدمة الوطن شرف».

أضاف أن الإسلام يدعو إلى نبذ العنف، وإلى المحافظة على الأنفس، مستنكراً التعرض لجنود الشرطة والجيش، قائلا: «من سقط منهم في الأحداث الأخيرة في الجنة إن شاء الله».

من جانبه، نصح الشيخ أحمد ترك، مدير المساجد الكبرى، الجنود بـ«الإخلاص والولاء لله والانتماء للبلد، وألا يستمعوا في الدين إلا من الأزهريين»، مشددا على أنه لا يجوز الطعن في أربع مؤسسات لأنها مؤسسات وطنية، وهي الأزهر والجيش والشرطة والقضاء.