افتتاح القرية العالمية 5 أكتوبر المقبل



> أعرب أحمد حسين بن عيسى المدير التنفيذي للعمليات في القرية العالمية بدبي عن ارتياحه لما تم تحقيقه من انجازات حتى الآن بالقرية خاصة بعد الإنتهاء من معظم أعمال البناء وفق خطة العمل إستعدادا للموسم التشغيلي الجديد الذي سيبدأ في الخامس من أكتوبر المقبل ويستمر حتى الأول من مارس 2014.



> جاء ذلك خلال جولة قام بها المدير التنفيذي للعميات مؤخرا حول مواقع الإنشاء بالقرية برفقة فريق إداري مختص وفريق من مهندسي بلدية دبي - إدارة المباني قسم الإشراف للإطلاع على سير العمل في مراحله الأخيرة قبيل إنطلاق الموسم التشغيلي الثامن عشر.



> وتضمنت الجولة إشراف مهندسي البلدية المختصين على مواقع العمل والتدقيق على جميع المنشآت المعدنية والتحقق من مطابقتها وفقاً للمخططات والمواصفات الهندسية بالإضافة إلى تطبيق إشتراطات الأمن والسلامة بشكل عام أثناء التنفيذ وقبل الإنجاز.



> وجاءت هذه الجولة ضمن الاستعدادات التي تجريها إدارة القرية العالمية قبل انطلاق موسمها التشغيلي الجديد من خلال الإشراف على اللمسات الأخيرة للتسليم ..وتشمل الإنتهاء من البنية التحتية وبناء أجنحة العارضين والأكشاك وكافة المرافق التجارية التي تصل إلى أكثر من ثلاثة آلاف منفذ والتأكد من سير خطة العمل وإستكمال أعمال البناء لهذه المرحلة في موعدها المحدد.



> وتقدم ابن عيسى بالشكر لبلدية دبي والدفاع المدني لجهودهما وتعاونهما مع إدارة القرية العالمية من حيث عمليات الإشراف على سير العمل والتأكد من إشتراطات الأمن والسلامة طوال الفترة السابقة.



> وقال انه بفضل هذه الجهود الحثيثة تم التمكن من تنفيذ الخطط الموضوعة وفقاً للجداول الزمنية الخاصة بالتسليم لتفتح القرية العالمية أبوابها لزوارها في الخامس من أكتوبر المقبل ..مؤكدا أهمية تجسيد وترسيخ قيم التراث من خلال أعمال البناء والديكور التي تجرى حول القرية العالمية .

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