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إطلاق اسماء شهداء الشرطة في الأحداث الأخيرة على شوارع المنيا

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إطلاق اسماء شهداء الشرطة في الأحداث الأخيرة على شوارع المنيا إطلاق اسماء شهداء الشرطة في الأحداث الأخيرة على شوارع المنيا

صلاح الدين زيادة محافظ المنيا

أصدر  اللواء صلاح زيادة الدين محافظ المنيا  قرارًا بإطلاق أسماء 15 من شهداء الشرطة من أبناء المحافظة  الذين استشهدوا خلال أحداث 14 أغسطس الماضي  على بعض الشوارع بمراكز الشرطة بالمحافظة.

حيث قرر محافظ المنيا إطلاق اسماء شهداء الواجب والوطن وهم عقيد مصطفى رجب محمد محمد أحمد العطار والملازم أول أحمد فتحى رمضان عمروالملازم أول حسام ياسر حسن وأمين شرطة جمال نادى عبدالحكيم وعريف مصطفى صالح محمد إدريس وعريف محمد إبراهيم محمود وعريف رجب صلاح عبد الغنى ورقيب عاطف سيد عبدالجواد  ورقيب موريس فرح جوارجى ورقيب رضا لملوم عبدالرحيم ورقيب ممدوح محمد قطب إبراهيم وخفير عمران مصطفى عبدالحليم وخفير  أحمد عباس خليفة ومجند إبراهيم عيد تونى إبراهيم ومجند أشرف محمد هنداوى خلف وذلك  على بعض الشوارع بمراكز شرطة ( المنيا- سمالوط – أبوقرقاص- مغاغة- ملوى – العدوة) .

وأكد المحافظ أن ذلك يعد أقل تقدير لأرواح الشهداء من أبناء المحافظة والذين دفعوا أرواحهم الزكية فداء للواجب والوطن وأن ديوان عام المحافظة سوف يقدم كافة الخدمات المتاحة لأبناء وأسر الشهداء

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