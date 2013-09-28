وزارة الشباب تنظم احتفالية كبرى الثلاثاء القادم بمناسبة اليوم العالمي للسلام

تنظم وزارة الشباب برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز يوم الثلاثاء المقبل بمركز شباب الجزيرة احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للسلام تحت شعار “السلام للأطفال المصريين.. حقوق وضمانات” بمشاركة مجموعة من الأطفال المصريين وأبناء جاليات الدول العربية والإفريقية والأجنبية القاطنين بمصر، وكذا منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التنموية المعنية بحقوق الطفل.

وذكر بيان لوزارة الشباب اليوم السبت أن فعاليات المهرجان تتضمن عدة أنشطة ترفيهية وتنموية للأطفال تتمثل في “سباقات للدراجات، ومارثون لتعزيز حقوق الطفل، وجداريات فنية، وورش عمل للأطفال للتعرف على حقوقهم”.

كما تشارك مجموعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل في فعاليات المهرجان، حيث سيخصص لكل منظمة أو فئة شبابية مكان محدد لعرض أهم إنجازاتها في مجال حقوق الطفل، علاوة على عقد ورش عمل متنوعة تجمع بين الفرق الشبابية المشاركة بالمهرجان ومنظمات المجتمع المدني لطرح الأفكار البناءة الهادفة إلى الارتقاء بالطفل المصري، فضلا عن طرح خطة محددة المقبل للنهوض بحقوق الطفل داخل مصر وتعزيز مكانته.

كما سيتخلل الفعاليات ورشة عمل خاصة بأولياء الأمور تتناول موضوعي “كيفية التعامل مع المراهقين، وكيفية التعامل مع الأطفال”.

أ.ش.أ