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احتفالية “السياحة والمياه لحماية مستقبلنا” بالغردقة ترحيبًا بوفود سياحية

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احتفالية “السياحة والمياه لحماية مستقبلنا” بالغردقة ترحيبًا بوفود سياحية احتفالية “السياحة والمياه لحماية مستقبلنا” بالغردقة ترحيبًا بوفود سياحية

.إحتفاليه” السياحة والمياه لحماية مستقبلنا” بالغردقة ترحيبا بوفود سياحية

احتفلت محافظة البحر الأحمر باقامة مهرجانات فنية وعروض استعراضية لفرق الفنون المسرحية المصرية والأجنبية وعروض الصوت والضوء بـ 5 لغات اجنبية، حيث اقيم الاحتفال هذا العام تحت شعار (السياحة والمياه لحماية مستقبلنا ) واحيت الحفل الغنائي الرئيسي  المطربة نادية مصطفي وأركان فؤاد .

حيث بعث المشاركون في الاحتفال رسالة للعالم ان البحر الأحمر آمنة وأن هذه الرسالة سيتم نقلها  من خلال تواجد وفد صحفي  وإعلامي  الماني يزور الغردقة بدعوة من عدد من الشركات والقري السياحية

وقام محافظ البحر الأحمر باستقبال عدد من المجموعات السياحية بمطار الغردقة الدولي والترحيب بهم  وتوزيع  الهدايا التذكارية.

 

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