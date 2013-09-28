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درويش:شيرين كذبت ولهذه الأسباب منعتها من الغناء

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درويش:شيرين كذبت ولهذه الأسباب منعتها من الغناء درويش:شيرين كذبت ولهذه الأسباب منعتها من الغناء

قال الفنان إيمان البحر درويش إنه منع في السابق الفنانة عبد الوهاب من الغناء، لأنّها أساءت إليه كنقيب للموسيقيين، مؤكداً أنها كذبت عندما قالت إنّه منعها لأنها رفضت المشاركة في حفلات رد الجميل الخيرية التي دعا إليها، ووصفها بناكرة للجميل حسب قولها، وهو ما نفاه مشيراً إلى أنه لا يريد الشهرة على أكتافها كما زعمت ونصحها أن تعود إلى تاريخه الفني.
وأشار درويش خلال استضافته أمس في برنامج "قصر الكلام" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، أنّ شيرين منعت كذلك في فترة سابقة من الغناء من قبل الموسيقار الراحل حسن أبو السعود الذي كان نقيباً للموسيقيين، وعندما عادت سجدت لله شاكرة.

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