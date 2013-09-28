أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شهيرة:صورة شادية التي انتشرت مؤخراً قديمة

Google+ Print
شهيرة:صورة شادية التي انتشرت مؤخراً قديمة شهيرة:صورة شادية التي انتشرت مؤخراً قديمة

أكّدت الفنانة المعتزلة شهيرة وهي الصديقة المقربة للنجمة شادية في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، أن الصورة التي انتشرت أخيراً لشادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي قديمة، وقد التقطت لها عندما كانت في إحدى المناسبات قبل قرارها بعدم الظهور مجدداً، وأشارت إلى أنّ شادية لا تزال عند قرارها بعدم الظهور نهائياً ولن تتراجع عنه.
على الجانب الأخر قالت شهيرة أنّ عودتها إلى الفن بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب وتفرغها لأبنائها عمر ورانيا لم تكن مطروحة، لكنها قررت أن تعود بعد أن كثرت طلبات المنتجين والمخرجين عليها، وأكدت أنها لن تعود إلا بعد أن تجد الورق الجيد لأن الأزمة الآن هي أزمة النصوص.

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي