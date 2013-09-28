شهيرة:صورة شادية التي انتشرت مؤخراً قديمة

أكّدت الفنانة المعتزلة شهيرة وهي الصديقة المقربة للنجمة شادية في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، أن الصورة التي انتشرت أخيراً لشادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي قديمة، وقد التقطت لها عندما كانت في إحدى المناسبات قبل قرارها بعدم الظهور مجدداً، وأشارت إلى أنّ شادية لا تزال عند قرارها بعدم الظهور نهائياً ولن تتراجع عنه.

على الجانب الأخر قالت شهيرة أنّ عودتها إلى الفن بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب وتفرغها لأبنائها عمر ورانيا لم تكن مطروحة، لكنها قررت أن تعود بعد أن كثرت طلبات المنتجين والمخرجين عليها، وأكدت أنها لن تعود إلا بعد أن تجد الورق الجيد لأن الأزمة الآن هي أزمة النصوص.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"