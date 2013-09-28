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رحلة نجوم مهرجان وهران السينمائي

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رحلة نجوم مهرجان وهران السينمائي رحلة نجوم مهرجان وهران السينمائي

نظمت إدارة مهرجان وهران للفيلم العربي رحلة سياحية على مدار يومين لنجوم وضيوف المهرجان ووسائل الإعلام إلى قلعة سانت كروز، التي تقع على قمة جبل المرجاجو والتي بناها الإسبان من عام 1577 إلى 1604 وتعد من أحد أكبر الأماكن السياحية في وهران.

شارك في الرحلة من المخرجين: شريف مندور، طارق الزملي، سمير عارف، نادين خان ومن الفنانين مروة محمد، دعاء طعيمة، أمل صقر، عادل جعفر، بحر البحر، ونخبة من الضيوف في حراسة شرطة وهران، التي ترافق كل الفنانين والإعلاميين إلى أي مكان ذهاباً وإيابا حفاظاً على الأمن والآمان. وقد راح المشاركون يلتقطون الصور التذكارية ويتحدثون عن روعة وجمال المكان، ومنهم من قال إن هذا المكان يناسب تصوير فيلم رومانسي لأنه ساحر.

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