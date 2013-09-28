من هو عريس السلطانة ناهد دوران؟

بعد تجاوزها أزمتها العاطفية جرّاء هجر زميلها نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار لها، وزواجه من فتاة شابة من خارج الوسط الفنّي التركي، تعيش الممثلة نور فاتح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران في "حريم السلطان" قصّة حب جديدة مع ليفانت فيزير أوغلو وهو المدير التنفيذي لإحدى الشركات الكبرى، والذي طلبها أخيراً للزواج.

ناهد دوران وافقت بسعادة على طلب حبيبها، وقالت إنّه جاء في وقت مناسب لعلاقتهما المستقرة، والتي تتطوّر بسرعة.

واختارت ناهد دوران شهر أيار\مايو من عام 2014 المقبل، لحفل زفافها، جرّاء إرتباطها بتصوير الموسم الرابع والأخير من "حريم السلطان"، الذي تظهر فيه بسن متقدم وتشهد فيه مقتل نجلها الوحيد الأمير مصطفى، الذي حرمه والده في الحلقة الثانية من موسمه الأخير من منصب ولاية العهد ومنحه لإبنه الثاني سليم الثاني (آنجين أوزتورك) من السلطانة هيام، ما شكّل مفاجأة كبرى لأهل القصر خاصةً والدته السلطانة ناهد دوران.

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