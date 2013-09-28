مشاهير يكرهون مواقع التواصل الاجتماعي من Pattinson إلىjolie

يرى البعض أنّ الرسم على الجسد هو فنّ. لكنّ فن الأوشام يتحوّل في بعض الأحيان إلى كارثة...

بالرغم من أن النجوم يُغرّدون يوميّاً، إلا أنّ ثمّة مجموعة من التغريدات قد لفتتنا هذا ...

عندما يتعلق الأمر بهوليوود، فالأمور المثيرة تبيع، والعديد من النجوم لا يخجلون من التع...

تميّزت المرأة الهندية على مرّ العصور بجمالها الساحر، وشعرها الأسود الطويل كالليل، وبش...

أغلى ما يملكه المشاهير يتمثل بأطفالهم، أولئك الذين تُسترخص لأجلهم كل شؤون الدنيا...

يستمر الصراع بين نجوم الغناء والموسيقى في الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي العالم بشك...

أصبح "توتير" جزءاً لا يتجزأ من حياة معظم النجوم، بفضل ميزات هذه الوسيلة الاجتماعية ال...

استطاعت النجمة اللبنانية إليسا أن تحقّق نجاحاً باهرا خلال مسيرتها الفنية .النجمة الأ...

شغلتا العالم أجمع بزفافهما وحملهما وأزيائهما؛ إنّهما نجمتا المجتمع Kim Kardashian ودو...