وقفة احتجاجية لخريجى معاهد التمريض الخاصة بجامعة أسيوط

نظم العشرات من خريجى المعاهد الخاصة للتمريض بأسيوط وقفة احتجاجية أمام المبنى الإدارى بجامعة أسيوط، وذك احتجاجا على رفض إدارة الجامعة إلحاقهم بمعهد التمريض، وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر فى 8 يونيو الماضى.

وقال منظمو الوقفة إنه صدر قرار لهم من المجلس الأعلى للجامعات بالالتحاق بالمعهد الفنى للتمريض بالجامعة، ولكن رئيس الجامعة رفض تنفيذ القرار، كما رفض نائب رئيس الجامعة لقاءهم، مشيرين إلى أن عدد المتضررين من عدم الإلحاق نحو 500 خريج، بالرغم من أن المحافظات الأخرى نفذت القرار.

وفى نفس السياق، التقى الدكتور محمد عبد السميع، رئيس الجامعة، بمنظمى الوقفة أثناء توجهه إلى مكتبه، وقال لهم إنه لم يصل إليه أى قرار رسمى بهذا الشأن، وفى حالة وجوده سيكون ملتزما بتنفيذه.

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