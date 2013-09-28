كاثرين آشتون تثني على جهود الحكومة الليبية لتثبيت الأمن والاستقرار

كتب : أ ش أ السبت 28-09-2013 11:23

أعربت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، عن ارتياحها للجهود التي تبذلها الحكومة الليبية المؤقتة لتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد.

ونقلت صحيفة "ليبيا الجديدة" اليوم عن آشتون خلال لقاء عقدته مع رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، أن تلك الجهود سيكون لها أثر إيجابي على دول جنوب أوروبا كافة.

وأضافت الصحيفة أن الجانبين ناقشا أوجه التعاون بينهما، خاصة الجهود المبذولة من الطرفين لمكافحة الهجرة غير الشرعية والدعم الفني المطلوب في مجال مراقبة المنافذ والحدود.

ولفتت إلى أن زيدان التقى كذلك وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون بين ليبيا والمملكة المتحدة على الصعد كافة، كما تم بحث سبل تنفيذ التوصيات المتعلقة بدعم ليبيا، المنبثقة عن مؤتمر لندن الاقتصادي الذي عُقد بالعاصمة البريطانية مؤخرا، وبمشاركة رئيس الحكومة المؤقتة.