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السيسي يزور ضريح عبد الناصر بحضور هيكل وأبناء الزعيم الراحل

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السيسي يزور ضريح عبد الناصر بحضور هيكل وأبناء الزعيم الراحل السيسي يزور ضريح عبد الناصر بحضور هيكل وأبناء الزعيم الراحل
أبو عيطة وعمرو حلمي وسامي شرف ويحيى الجمل ضمن الحضور.. وأحد المواطنين يهدي باقة ورد

كتب : سمر نبيه منذ 51 دقيقة

أمضى الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، نحو نصف الساعة مع أولاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في ضريحه، خلال إحياء ذكرى وفاته اليوم.

وكان في استقبال السيسي الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وعبدالحميد وعبدالحكيم عبدالناصر وهدى ومنى، أولاد الزعيم الراحل، حيث قرأوا له الفاتحة.

وحضر كذلك عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وعزازي علي عزازي المتحدث الرسمي لجبهة الإنقاذ الوطني، وفايق محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسامي شرف سكرتير عبدالناصر، ويحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، والإعلامي حسين عبدالغني، في حين لم يحضر حتى الآن حمدين صباحي ومؤسس التيار الشعبي.

وغادر وزير الدفاع الضريح منذ قليل، وخلال ذلك استوقف رجل موكبه حاملا باقة من الورد، فأوقف السيسي الموكب لدقيقة ليأخذ الباقة.

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