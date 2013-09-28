مصادر قضائية: نهى الزيني قدمت شكوى ضد قاضي تحقيق تزوير الانتخابات الذي أمر بضبطها

الزيني للقاضي: لن أحضر للشهادة يوم الاثنين استشعارا للحرج بسبب الشكوى

كتب : سامي عبد الراضي وطارق صبري منذ 17 دقيقة

قالت مصادر قضائية إن المستشارة نهى الزيني تقدمت بشكوى إلى التفتيش القضائي ضد المستشار مجدي حسين عبد الخالق، قاضي التحقيق في تزوير انتخابات 2005.

و شرحت المصادر، لـ"الوطن"، أن المستشار مجدي حسين تلقى خطابا من المسستشارة نهى الزيني قالت فيه إنه "بخصوص ما نشر في وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية من تحديد الاثنين المقبل، 30 سبتمبر، لسماع شهادتي في قضية تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، أحيطكم علما بأنني تقدمت بشكوى ضد سيادتكم إلى التفتيش القضائي بوزارة العدل".

وأضافت المصادر أن الزيني قالت في خطابها إلى قاضي التحقيق "إدلائي بشهادتي في القضية مع وجود شكوى مني ضدك يعد أمرا باعثا على استشعار الحرج في الوقت الحالي".

وأكدت المصادر القضائية أن الزيني طلبت من قاضي التحقيق اعتبار هذا الخطاب بمثابة اعتذار عن عدم الحضور في الموعد المحدد لسماع شهادتي في القضية وذلك حتى التصرف في الشكوى المقدمة في التفتيش القضائي.

كان المستشار مجدي عبدالخالق، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أمر بضبط وإحضار المستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، لسماع شهادتها في بلاغات تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005.

كان المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عناني عبدالعزيز، رفض الموافقة على طلب قاضي التحقيق بإصدار إذن للمستشارة الزيني، للإدلاء بشهادتها في ذات القضية، وأن المجلس اكتفى بالمذكرة التي أرسلتها الزيني لقاضي التحقيق في وقت سابق.