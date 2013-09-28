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النيابة تجدد استدعاء الطبيب المتهم بتسريب تسجيلات "مبارك"

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النيابة تجدد استدعاء الطبيب المتهم بتسريب تسجيلات "مبارك" النيابة تجدد استدعاء الطبيب المتهم بتسريب تسجيلات "مبارك"

كتب : محمد سيف منذ 3 دقائق

جدد المستشار علي مشهور، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، استدعاء محمد أبو عجيلة، طبيب الأنف والأذن في مستشفى سجن طرة، لسماع أقواله في بلاغ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ضده، والذي يتهمه باختلاس تسجيلات صوتية له أثناء جلسات علاجه بالمستشفى أثناء مدة حبسه في سجن طرة.

وقال مصدر قضائي إن النيابة لم تصدر قرارًا بضبط وإحضار الطبيب حتى الآن، وأنها قررت تجديد استدعائه بعدما تخلف عن جلسة التحقيق التي كانت محددة يوم الخميس الماضي.

كانت النيابة استمعت لأقوال أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة "النهار"، والذي أقر أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من صديقه الطبيب محمد أبو عجيلة، أثناء تواجده في منزله بمركز سرس الليان بالمنوفية، وأخبره الأخير بأنه يريده في أمر هام، وأثناء اللقاء عرض عليه الطبيب سماع التسجيلات الخاصة بالرئيس الأسبق والذي تمكن من تسجيلها له أثناء جلسات العلاج الخاصة بـ"مبارك"، والتي أشرف عليها "أبو عجيلة".

وأضاف شرشر، في التحقيقات، أنه طلب من الطبيب عدم تسريب هذه التسجيلات حتى لا يقع تحت المسألة القانونية، ثم انصرف الطبيب بعد انتهاء اللقاء ولم تحدث بينهما أي اتصالات حتى عرف شرشر بتسريب التسجيلات من خلال موقع إحدى الجرائد.

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