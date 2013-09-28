وفاة فلاح اثر إصابته بنوبة سكر بالسجن العسكري بالمنيا

لقي متهم مصرعه أثر إصابته بغيبوبة سكر أثناء حجزه بسحن المنيا العسكري، يذكر أن المتهم محبوس بتهمه إقتحام وحرق مركز شرطة العدوة.

وكان قد تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من مأمور قسم المنيا بورود أخطار لديوان القسم من سجن المنيا العسكري يفيد وفاة عبد الوهاب محمد عبد الوهاب 44 سنه فلاح ومقيم بقرية عقيلة التابعة لمركز العدوة ومحبوس علي ذمة القضية رقم 2322 لسنة 2013 إداري مركز شرطة العدوة حرق وإتلاف وإقتحام مركز شرطة العدوة.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة قرر أن سبب الوفاة غيبوبة سكر ولا توجد شبهه جنائية بالوفاة , وبسؤال النزلين بالسجن صحبة المذكور وهم شعبان رمضان علي 45 سنه وشاهين حاتم شاهين 43 سنه مزراع قررا أن المتوفي كان يعاني من مرض السكر ولم يتهما أحد بالتسبب في وفاته .

وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 18 أحوال قسم شرطة المنيا وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة .