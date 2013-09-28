اليوم.. اختيار الفيلم المصرى المشارك فى «الأوسكار»

كتب : نجلاء أبوالنجا السبت 28-09-2013 09:28

تعقد اليوم السبت لجنة ترشيح فيلم «الأوسكار» اجتماعاً نهائياً لاختيار الفيلم المصرى الذى سيشارك فى المهرجان العالمى؛ حيث تختار اللجنة فيلماً من بين ثلاثة أفلام فقط، هى: «الشتا اللى فات» لعمرو واكد وصلاح الحنفى وإخراج إبراهيم البطوط، و«عشم» إخراج ماجى مرجان، و«هرج ومرج» إخراج نادين خان.

تضم اللجنة عدداً من الفنانين وصناع السينما والنقاد، منهم: محمد العدل، شريف عرفة، حسين القلا، سيد فؤاد، سمير فريد، طارق الشناوى، مسعد فودة، نهاد إبراهيم ومحمد حفظى.

أكد المؤلف سيد فؤاد، عضو اللجنة، أن تسليم الفيلم الذى سيقع عليه الاختيار سيكون بحد أقصى يوم 1 أكتوبر، وأن الأفلام المذكورة هى فقط التى تقدمت للمشاركة بـ«الأوسكار»، رغم إبلاغ كل المنتجين عن طريق إعلان رسمى بالجرائد والصفحات الرسمية لجبهة الإبداع والسينمائيين، لكن لم يتم تقديم غير هذه الأفلام الثلاثة، واثنان منها ينتميان للسينما المستقلة، رغم أن شروط التقدم تقتضى أن يُعرض الفيلم تجارياً وألا يمر أكثر من عام على عرضه.

كما أوضح محمد حفظى أن شروط التقدم للمسابقة تتطلب أن يكون الفيلم ذا طبيعة خاصة، ويبتعد عن السينما التجارية، التى تشتهر بها أمريكا.